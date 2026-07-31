İran'dan Kuveyt'teki ABD Üssüne İHA Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan Kuveyt'teki ABD Üssüne İHA Saldırısı

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İran Devrim Muhafızları, ABD'nin Ahmed Al-Jaber Üssü'ne İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu Ahmed Al-Jaber Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerinde bulunan ABD güçlerini hedef almaya devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'te ABD güçlerinin bulunduğu Ahmed Al-Jaber Üssü'ne İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Devrim Muhafızları, söz konusu saldırının ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına yanıt olduğunu belirtti. Ahmed Al-Jaber Üssü'nün ABD'nin hava ve gözetleme operasyonlarında önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Devrim Muhafızları, "Operasyonel rolünün ötesinde, ABD terörist ordusu için hayati bir hava destek merkezi olarak kabul edilmektedir" dedi.

ABD'nin İran'ın füze ve İHA saldırılarını engellemekte zorlandığını iddia eden Devrim Muhafızları, "Düşman, artık saldırılara ilişkin haberlerin yayınlanmasını engellemek için sert sansür uygulamak zorunda kalıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, 3. Sayfa, Kuveyt, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Kuveyt'teki ABD Üssüne İHA Saldırısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan Kuveyt'teki ABD Üssüne İHA Saldırısı - Son Dakika
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