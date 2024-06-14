İran destekli Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı - Son Dakika
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İran destekli Husiler Aden Körfezi'nde yük gemisine saldırdı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Aden Körfezi'nde seyreden Palau bandıralı bir yük gemisine gemisavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda bir denizcinin yaralandığı kaydedildi. ABD CENTCOM, Husileri sorumlu tutmak ve askeri kabiliyetlerini azaltmak için ortaklarıyla birlikte hareket etmeye devam edecektir.

14.06.2024 03:54
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin Aden Körfezi'nde seyreden Palau bandıralı bir yük gemisine gemisavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırıda bir denizcinin yaralandığı kaydedildi.

İran destekli Husilerin Aden Körfezi'nde seyreden Palau bandıralı, Ukrayna'ya ait ve Polonya tarafından işletilen dökme yük gemisi M/V Verbena'ya gemisavar füzeleriyle saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Malezya'dan İtalya'ya inşaat malzemeleri taşıyan gemiye yönelik saldırıda bir denizcinin ciddi şekilde yaralandığı ve gemide yangın çıktığı ifade edilirken, yaralı denizcinin bölgedeki bir ortak kuvvet gemisine tahliye edildiği belirtildi. "İran destekli Husiler tarafından sürdürülen bu pervasız davranışlar bölgesel istikrarı tehdit etmekte ve Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki denizcilerin hayatını tehlikeye atmaktadır" denilen açıklamada, "Husiler Gazze'deki Filistinliler adına hareket ettiklerini iddia etseler de Gazze'deki çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan üçüncü ülke vatandaşlarını hedef almakta ve hayatlarını tehdit etmektedirler" ifadeleri kullanıldı. Husilerin bölgedeki seyir güvenliğine yönelik süregelen tehditlerinin, Gazze'ye olduğu kadar Yemen halkına da kritik yardımların ulaştırılmasını zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, "ABD CENTCOM, Husileri sorumlu tutmak ve askeri kabiliyetlerini azaltmak için ortaklarıyla birlikte hareket etmeye devam edecektir" denildi. - FLORIDA

Kaynak: İHA

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