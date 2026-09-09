İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 2 destroyere başarılı saldırı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 2 destroyere başarılı saldırı düzenlediğini açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait USS Delbert D. Black ve USS John Paul Jones adlı güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiğini ve bu gemilere ciddi hasar verildiğini öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü.

ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerini hedef alması bölgesel gerilimi bir kez daha tırmandırırken, İran'dan yeni misilleme hamlesi geldi. DMO'dan yapılan açıklamada, ABD'ye ait "USS Delbert D. Black (DDG-119)" ve "USS John Paul Jones (DDG-53)" güdümlü füze destroyerlerine başarılı saldırılar düzenlendiği ve bu gemilere ciddi hasar verildiği öne sürüldü. DMO ve İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD'nin her türlü askeri saldırganlığına yanıt verme konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, İran'ın düşmanlarına "yanlış hesaplardan kaçınma" uyarısı yapıldı. İran'ın ABD savaş gemilerine ciddi hasar verildiği yönündeki iddiası, henüz ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

ABD ve İran karşılıklı misilleme saldırıları yapmıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), DMO'nun son iki gün içinde ABD'ye ait bir savaş gemisini 2 kez balistik füzelerle hedef aldığını öne sürerek, bu başarısız saldırı girişimlerine misilleme olarak İran'a ait 5 ham petrol tankerinin vurulduğunu açıklamıştı. DMO ise buna karşılık Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerinin katı ve sıvı yakıtlı balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, 3. Sayfa, Güvenlik, Savunma, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 2 destroyere başarılı saldırı düzenlediğini açıkladı - Son Dakika

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