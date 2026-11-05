İran Donanması Hürmüz Boğazı doğusunda tankerin mayına çarpıp alev aldığını açıkladı - Son Dakika
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İran Donanması Hürmüz Boğazı doğusunda tankerin mayına çarpıp alev aldığını açıkladı

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İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda güvenli olmayan bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpıp alev aldığını açıkladı. Açıklamaya göre tanker seyrini durdurdu ve diğerleri gibi tespit ile navigasyon sistemlerini kapatmıştı.

İran Donanması, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda güvenli olmayan bir bölgede seyreden bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpması sonucu alev aldığını açıkladı.

İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerlere yönelik olaylarda son dönemde artış yaşanıyor. Son olarak İran Donanması, bir petrol tankerinin deniz mayınına çarpmasının ardından alev aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, güvenli olmayan bir bölgede seyreden ve kuralları ihlal eden bir petrol tankeri, bugün şafak vakti deniz mayınına çarpmasının ardından alev aldı ve seyrini durdurdu. Son günlerde deniz mayınlarına çarparak alev alan diğer tankerler gibi söz konusu tanker de tespit ve navigasyon sistemlerini kapatmıştı" denildi.

Açıklamada ayrıca Tahran'ın, "koordinasyon sağlamadan geçiş yapmayı amaçlayan yasa dışı gemilere Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve kapalı olduğu konusunda gemi sahiplerini bir kez daha uyardığı" belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda yasaklı güzergahtan geçen 2 petrol tankeri ile bir römorkörde yangın çıktığını açıklamıştı. Devrim Muhafızları ayrıca ABD yapımı "Lucas" tipi 2 insansız hava aracının (İHA) kontrolünü ele geçirdiğini, İHA'ları yönlendirerek hasar almadan yere indirdiğini ve ardından araçlara el koyduğunu bildirmişti.

Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı3. SayfaGüncelDünyaİranSon Dakika

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