İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parçanın Filistin'in Batı Şeria bölgesinde hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Füze parçasının hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tek başına yolda yürüyen Filistinlinin üzerine füze parçasının düştüğü görüldü. - BATI ŞERİA
Son Dakika › 3.Sayfa › İran Füzesi Batı Şeria'da Can Aldı - Son Dakika
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