Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahası kapatıldı - Son Dakika
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Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahası kapatıldı

03.07.2026 14:17
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İran Sivil Havacılık Kurumu, ABD-İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle pazartesi günü Tahran hava sahasının tüm uçuşlara kapatılacağını duyurdu. Cenaze töreni birkaç gün sürecek ve farklı şehirlerde düzenlenecek.

İran Sivil Havacılık Kurumu, pazartesi günü ABD- İsrail saldırılarında öldürülen dini lider Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahasının kapalı olacağını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a 28 Şubat'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni başladı. Ülkede uygulanan sıkı güvenlik önemlerine ise bir yenisi eklendi. İran Sivil Havacılık Kurumu, pazartesi günü Hamaney için düzenlenecek cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahasının tüm uçuşlara kapalı olacağını duyurdu.

Kurum, "Pazartesi günü, liderin cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahası tamamen kapatılacak ve hiçbir uçuşa izin verilmeyecek" dedi.

Hamaney'in cenaze töreni bugün devlet töreni ile başladı. 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde Tahran'da halka açık düzenlenecek cenaze törenlerinde ise Hamaney'in naaşı, birkaç aile üyesinin tabutlarıyla birlikte halka veda için Tahran İmam Humeyni Camii'nde sergilenecek. 6 ve 7 Temmuz'da cenaze, Tahran'ın diğer bölgelerinden geçtikten sonra Kum şehrine götürülecek. Hamaney'in naaşı, daha sonra 8 Temmuz'da Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülerek sergilenecek. Hamaney'in naaşı, Irak'ın ardından İran'a geri getirilecek ve 9 Temmuz'da Meşhed'deki İmam Reza türbesinde defnedilecek.

Geçtiğimiz mart ayında yapılması planlanan cenaze töreni, ABD ve İsrail'in saldırılarının devam etmesi nedeniyle ertelenmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ali Hamaney, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahası kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle Tahran hava sahası kapatıldı - Son Dakika
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