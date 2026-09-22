İran, Hürmüz'de ele geçirdiği ABD yapımı Dive-LD aracına tersine mühendislik yapacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu, deniz kuvvetleri tarafından ele geçirildiği belirtilen ABD yapımı Dive-LD otonom su altı aracının teknolojisini incelemek ve yeniden üretmek amacıyla tersine mühendislik çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül'de Hürmüz Boğazı'nın girişinde ele geçirdiğini açıkladığı ABD'ye ait insansız su altı aracına ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Tahran, Dive-LD tipi aracın teknolojisini incelemek üzere tersine mühendislik çalışmalarına başlayacağını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yaptığı açıklamada, "Devrim Muhafızları Donanması'nın eline geçen bu su altı aracında ileri düzey bir teknoloji bulunuyor ve bunun tersine mühendisliği başlatılacak" dedi.

İnsansız deniz aracının ABD ve İsrail'in yaklaşık 7 ay önce başlattığı savaş sırasında ele geçirilen diğer askeri teçhizat arasında yer aldığını belirten Muhibbi, "Bu savaş, ABD'nin askeri ve savunma sanayisinde kullandığı en gelişmiş teknolojilerin İran'ın kontrolüne geçtiğini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Uzun menzilli gözetleme ve diğer su altı görevleri için tasarlanan Dive-LD otonom su altı aracı, insan müdahalesine çok az ihtiyaç duyarak günlerce görev yapması amaçlanan yeni nesil askeri dronlar arasında yer alıyor.