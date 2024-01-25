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İran'ın başkenti Tahran'da hastanede yangın çıktı - Son Dakika
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İran'ın başkenti Tahran'da hastanede yangın çıktı

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Gandi adlı hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangının hasarına ilişkin bilgi henüz verilmezken, olayın detayları yangının söndürülmesinin ardından açıklanacak.

İran\'ın başkenti Tahran\'da hastanede yangın çıktı
25.01.2024 - 20:08,  Güncelleme: 20:08
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İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir hastanede yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

İran'ın başkenti Tahran'da Gandi adlı hastanede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahran İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Celal Maleki yaptığı açıklamada, gelen ihbarın ardından itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini söyleyerek, "Yerel saatle 19.00 sıralarında şehrin doğunda bulunan Gandi Hastanesi'nde yangın çıktı. Şu anda itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları sonuçlandıktan sonra olayın detayları açıklanacak" ifadelerini kullandı.

Gandi Hastanesi Müdürü yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Henüz yangının hasarına ilişkin bilgi yok sadece yangının hastanenin doğu tarafından başladığını biliyoruz. Şu anda hastaneyi tahliye ediyoruz ve gerekirse hastalar başka hastanelere nakledilecek" dedi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangının ardından hastaneye giden birçok yolun trafiğe kapatıldığı belirtilirken, halktan hastane etrafında toplanmamaları uyarısında bulunuldu. Yangında henüz ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran'ın başkenti Tahran'da hastanede yangın çıktı - Son Dakika


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