İran\'ın batısında rafineri işçilerinin otobüsü devrildi, 12 ölü ve 16 yaralı var

İran'ın batısında gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İran'da otobüs kazası meydana geldi. Ülkenin batısında, Irak sınırına yakın Abdanan ve Dehloran arasındaki bölgede gaz rafinerisi çalışanlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. IRNA haber ajansı, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması nedeniyle can kaybının artabileceği konusunda yetkililerin uyarıda bulunduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin hastaneye getirilmesinin ardından yakınlarının yaşadığı üzüntü ve feryatlar kameralara yansıdı.

İran Adli Tıp Kurumu, geçen yıl mart ayından bu yıl mart ayına kadar trafik kazalarında yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.