İran'ın Irak'taki Saldırıları Devam Ediyor

12.03.2026 21:08
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Irak'ta dron ve füze saldırıları düzenliyor.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Irak'a yönelik saldırıları devam ediyor. Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na ait hava savunma sistemleri, öğle saatlerinde şehre yaklaşan 2 adet dronu havada imha etti.

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme olarak Irak'a yönelik saldırıları sürerken, birçok noktaya füze ve dron saldırısı düzenlendi. Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve koalisyon güçlerine ait Diplomatik Destek Merkezi'ne yönelik de bir saldırı girişiminde bulunulurken, Kerkük'te 3 dron düşürüldü. Dronların teknik arıza nedeniyle mi yoksa yerden açılan ateşle mi düştüğü henüz belirlenemedi. Olay yerinde inceleme başlatan güvenlik güçleri, enkaz parçalarını teknik analiz için merkeze götürdü.

Erbil'deki ABD Konsolosluğu'na ait hava savunma sistemi devrede

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ise saldırının hedefi ABD Erbil Başkonsolosluk binası oldu. Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu'na ait hava savunma sistemleri, öğle saatlerinde şehre yaklaşan 2 adet dronu havada imha etti. Yerel kaynaklara göre, dronlar hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar meydana gelmedi.

Sakr Askeri Üssü'ne saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

İran'ın devam eden saldırıların ardından Bağdat'ın güneyinde yer alan İran destekli Haşdi Şabi güçlerine ait Sakr Askeri Üssü'ne hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. - ERBİL

