İran\'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde polis karakoluna saldırı: 1 polis hayatını kaybetti

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletinde polis karakoluna düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bulunan polis karakoluna gece saatlerinde saldırı düzenlendi. Emniyet güçleri ile silahlı grup arasında 3 saat süren çatışmada bir polis hayatını kaybetti. Karakol içerisine girmeyi başaramayan silahlı grup çatışmanın ardından olay yerinden kaçtı. Rask Valisi Selin Kedhoda tarafından yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren silahlı grubun yakalanması için emniyet güçlerince bölgede geniş çaplı arama başlatıldığını duyurdu.

İran'da terör örgütü olarak kabul edilen Ceyş'ul Adl adlı örgütün saldırıyı üstlendiği belirtildi. - TAHRAN