İran Saldırısı Sonrası Beyaz Saray'da Güvenlik Artırıldı

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

İran'ın Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik saldırı başlatmasının ardından Beyaz Saray'da güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Gizli Servisi'nin, Beyaz Saray'ın tam karşısında bulunan merkez binasının üzerinde konuşlu olan hava savunma sistemleri İran saldırılarının ardından aktif hale getirildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında başkent Washington DC'de sivil hava trafiğine de kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Durum Odası'nda acil toplantı

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine'nin Beyaz Saray'daki Durum Odası'nda olduklarını bildirdi.Toplantıda İran'ın saldırılarının kapsamı, ABD'nin askeri üslerine verilen hasar ve muhtemel karşı saldırı seçeneklerinin ele alınması bekleniyor. - WASHINGTON