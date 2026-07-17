İran Tuza El Konuldu

İran'dan ithal edilen ve 'Çankırı kaya tuzu' adı altında piyasaya sürüleceği öne sürülen 49 ton 340 kilogram tuza el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre, İran'dan ithal edilen ve 'Çankırı kaya tuzu' adı altında piyasaya sürüleceği öne sürülen 49 ton 340 kilogram tuza Ankara Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından el koyuldu. İncelenen numunelerde ise tuzun sağlıksız faktörler barındırdığı belirlendi. - ÇANKIRI