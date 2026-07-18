İran, Ürdün'deki ABD Üssüne Saldırdı - Son Dakika
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İran, Ürdün'deki ABD Üssüne Saldırdı

18.07.2026 12:17
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İran Devrim Muhafızları, Ürdün'deki ABD üssünde 2 savaş uçağının imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde 2 savaş uçağının tamamen imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, "Çocuk katili ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizle girdiği savaşta aldığı yenilgiyi hastanelere, köprülere, demiryollarına, limanlara ve havaalanlarına saldırarak ve sivilleri öldürerek gizlemeye çalışıyor" denildi. Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin cesur savaşçıları, gece saatlerinde ABD saldırılarına karşılık olarak Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde bulunan savaş uçağı sığınaklarına ve büyük bir park alanına eş zamanlı, yıkıcı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 2 ABD savaş uçağı tamamen imha edildi, bazılarında da büyük hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Savunma, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran, Ürdün'deki ABD Üssüne Saldırdı - Son Dakika

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