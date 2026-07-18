İran, Ürdün'deki ABD Üssüne Saldırdı

İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde 2 savaş uçağının tamamen imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD üssüne misilleme saldırısı gerçekleştirildiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef aldığı belirtilerek, "Çocuk katili ABD ordusu, silahlı kuvvetlerimizle girdiği savaşta aldığı yenilgiyi hastanelere, köprülere, demiryollarına, limanlara ve havaalanlarına saldırarak ve sivilleri öldürerek gizlemeye çalışıyor" denildi. Açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri'nin cesur savaşçıları, gece saatlerinde ABD saldırılarına karşılık olarak Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD üssünde bulunan savaş uçağı sığınaklarına ve büyük bir park alanına eş zamanlı, yıkıcı bir füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 2 ABD savaş uçağı tamamen imha edildi, bazılarında da büyük hasar meydana geldi" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN