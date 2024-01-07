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İran yanlısı gruplar, ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırdı - Son Dakika
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İran yanlısı gruplar, ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırdı

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından saldırı düzenlendi. Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtilirken, Suriye'nin Haseke ve Culan bölgelerindeki ABD üslerine benzer saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İran yanlısı gruplar, ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırdı
07.01.2024 - 21:39,
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Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı düzenlendiği belirtilerek, "Irak'ın batısında yer alan işgal altındaki Ayn el-Esed üssüne saldırı düzenlendi. İslami Direniş, düşmanın kalelerini vurmaya devam edecek. Saldırı Irak ve bölgedeki ABD işgal güçlerine direnişimizin devamı ve siyonistlerin Gazze'de halkımıza yönelik katliamlarına yanıt olarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin Haseke ve Culan bölgelerindeki ABD üslerine benzer saldırılar düzenlendiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeydoğusundaki ABD Kasrek üssü ile Culan'daki üsse SİHA ile saldırı düzenlendi" denildi. - ERBİL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İran yanlısı gruplar, ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırdı - Son Dakika


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