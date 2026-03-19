İran Yanlısı Haşdi Şabi'ye Saldırı: 60 Ölü
İran Yanlısı Haşdi Şabi'ye Saldırı: 60 Ölü

19.03.2026 18:47
ABD-İsrail'in saldırılarında 60 Haşdi Şabi üyesi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı. El-Amiri kınadı.

ABD- İsrail'in Irak'a düzenlediği saldırılarda İran yanlısı Haşdi Şabi üyesi 60 kişi hayatını kaybetti ve 100 kişi de yaralandı.

ABD-İsrail'in Irak'taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ederken, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler hakkında açıklama yaptı. El-Amiri, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları sert şekilde kınayarak, Haşdi Şabi üyesi 60 kişi hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarı için görev yaptığına dikkat çeken el-Amiri, Irak meclisi, hükümet ve özellikle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, bu saldırıların durdurulması için acil ve ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı. - ERBİL

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Haşdi Şabi, Orta Doğu, İsrail, İran

