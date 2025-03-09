Artvin il jandarma ekipleri, takip ettikleri İran uyruklu şüpheliyi dün saat 02.00 sıralarında Çayağzı Mahallesi'nde durdurdu. Üzerinde yapılan aramada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan F.R., detaylı kontrol için hastaneye götürüldü.
Artvin Devlet Hastanesi'nde tomografisi çekilen şüphelinin bağırsaklarında 10 paket halinde uyuşturucu madde taşıdığı belirlendi. Şüphelinin hayati tehlike oluşturabilecek şekilde sakladığı paketler, cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. İncelemede paketlerin içinde toplam 350 gram metamfetamin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İranlı şüphelinin bağırsaklarından 350 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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