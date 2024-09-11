Alkollü Kavga Silahlı Çatışmaya Dönüştü

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'Irmağa alkol şişesi atma' kavgasında silahlar konuştu

Kavgada çektiği silah tutukluk yapınca meydan dayağı yedi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağın iki yakasında alkol alan 2 grup arasında 'ırmağa alkol şişesi atılması' nedeniyle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Gruptan bir kişinin çıkardığı silah tutukluk yapınca karşı gruptan meydan dayağı yedi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi ve Örnek Mahallesinde Çevre Yolu Köprüsü altında alkol alan 2 grup arasında 'Manavgat Irmağına boş alkol şişesi' atmaktan dolayı tartışma çıktı. Eski Hisar Mahallesinde bir araya gelen iki grup arasındaki tartışmayı devriye gezen özel güvenlikler grubun birisini uzaklaştırarak büyümesini engelledi. Ancak, kısa bir süre sonra iki grup yeniden karşı karşıya geldi.

Silah tutukluk yapınca meydan dayağı yedi

Grup içerisinden bir kişi yanında taşıdığı silahla bir el ateş ettikten sonra silah tutukluk yaptı. Silahın tutukluk yapmasının ardından iki grup arasında çıkan kavgada silahı kullandığı iddia edilen M.G. ve aynı grupta bulunan U.K., karşı gruptakiler tarafından tartaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken olaya karıştıkları belirlenenler yakalanarak önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da polis merkezine götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı.