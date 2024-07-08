Irmakta kayıp ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi, gölde aranırken evde çıktı - Son Dakika
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Irmakta kayıp ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi, gölde aranırken evde çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak daha sonra yapılan tespitlerde, kayıp kişinin ırmağın yakınındaki evine döndüğü belirlendi.

08.07.2024 11:12  Güncelleme: 11:37
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Irmakta kayıp ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi, gölde aranırken evde çıktı

Aranan kişinin ırmaktan çıkıp eve gittiği belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa girdiği arkadaşını göremeyen şahıs, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aranan şahsın, ırmaktan çıkarak evine gittiği tespit edildi.

Manavgat'ın Şavlak mevkisinde ırmağa giren bir kişinin gözden kaybolduğu, boğulmuş olabileceği ihbarı polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İtfaiyeye bağlı kurtarma botu bölgeyi didik didik ararken, kayboldu ihbarı yapılan kişinin biraz ileride ırmaktan çıkarak evine gittiği belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir kişi, arkadaşının Şavlak mevkiinde serinlemek amacıyla Manavgat Irmağı'na girdiğini, uzun bir süre geçmesine rağmen geri dönmediğini ve boğulmuş olabileceğini söyledi. İhbar üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti.

Polisler şahsın ırmağa girdiği yerden itibaren kıyıdan arama yaparken, itfaiyeye ait bot bölgede arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaklaşık 1 saati aşkın bir süre yaptığı arama sırasında şahsın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde yarı çıplak vaziyette görüldüğü ihbarı geldi. Polis ekipleri, şahsın Şavlak mevkisinden ırmağa girdiğini, bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkarak evine gittiğini belirledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irmakta kayıp ihbarı itfaiye ve polisi alarma geçirdi, gölde aranırken evde çıktı - Son Dakika

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