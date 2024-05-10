İş Adamı Nihat Özçelik, Rüşvet İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
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İş Adamı Nihat Özçelik, Rüşvet İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı

İş Adamı Nihat Özçelik, Rüşvet İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı

İş adamı Nihat Özçelik, birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Özçelik, suçlamaları kabul etmediğini ve kimseye menfaat sağlamadığını belirtti. İddianamede, Özçelik'in yanı sıra diğer sanıkların da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

10.05.2024 13:43
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İş adamı Nihat Özçelik, birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 38 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Özçelik, "Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseyi suç işleme konusunda azmettirmedim. Kimseye menfaat sağlamadım" dedi.

İş adamı Nihat Özçelik'in 2023'de birkaç emniyet görevlisine rüşvet verip yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu sanık İ.H.A. ve tutuksuz sanık Nihat Özçelik hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Enver Çevik ve taraf avukatları da katıldı.

"Ben kimseyi suç işleme konusunda azmettirmedim. Kimseye menfaat sağlamadım"

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Özçelik, aylık gelirinin 20 milyon lira olduğunu belirtti. Savunma yapan sanık Özçelik, "Ben kanuna ve hukuka aykırı hiçbir faaliyetin içinde olmadım, bu yönde kimseyi azmettirmedim ve kimseye menfaat sağlamadım. Savcılığın anında takipsizlik kararı vermesi gerekirdi. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine ilişkin inancımı koruyorum. Yargılama sonunda kim gerçek suçlu, kim mağdur ortaya çıkacaktır. Ben 30 yılı aşkın sermaye piyasalarına yatırım yapan bir iş insanıyım. Üzerime atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kimseyi suç işleme konusunda azmettirmedim. Kimseye menfaat sağlamadım. Beraatımı talep ederim" şeklinde konuştu.

Emniyet görevlisi sanıkların SGK kayıtlarına bakılacak

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, aralarında sanık Nihat Özçelik'in de bulunduğu 5 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Tüm beyanlar tamamlandıktan sonra emniyet görevlisi olan sanıkların tüm banka hesap bilgilerinin, taşınmaz ve araç tescil bilgilerinin, SGK kayıtlarının getirtilerek 3 kişilik emekli Sayıştay üyeleri tarafından oluşturulacak bilirkişi tarafından rapor da aldırılmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Nihat Özçelik'in müştekiler ile arasındaki ticari ilişkinin bozulması sonrasında aralarında husumet oluştuğu, husumet sebebiyle taraflar arasında birçok soruşturma olduğu anlatıldı.

Şüpheli polis memurlarının olaya ilişkin buluşmalarında tanınmamak için gözlük taktıklarının aktarıldığı iddianamede, şüpheli polis memurları arasında hayatın olağan akışına aykırı olacak şekilde para alışverişinin bulunduğu belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Nihat Özçelik'in 'yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçunu işlediği, şüpheli Özçelik tarafından kendisinin katılan olarak yer aldığı ve devam etmekte olan bir yargılamada husumetli olduğu müştekilerin ceza alması amacıyla mağdur T.K. üzerinden tanık olarak beyanda bulunmaya zorladığı, Özçelik'in kendi lehine ve karşı taraf aleyhine sonuç doğurabilecek bir karar verilmesi amacıyla hukuka aykırı olarak eylemde bulunduğu kaydedildi.

38 yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Nihat Özçelik'in 'rüşvet vermek', 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' ve 'birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplamda 14 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer 4 şüphelinin ise aynı suçlara ek olarak 'resmi belgede sahtecilik' ve 'rüşvet almak' suçlarıyla birlikte 7'şer yıldan 43'er yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yargı, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş Adamı Nihat Özçelik, Rüşvet İddiasıyla Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

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