İş Hanında Koltuk Yangını - Son Dakika
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İş Hanında Koltuk Yangını

Kocaeli'de bir iş merkezinin 6. katında koltuktan çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

23.12.2024 19:54
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İş hanında koltuktan yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir iş merkezinin 6. katında çıkan yangın paniğe yol açtı. Bir koltuğun alev almasıyla başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Kuzey Mahallesi Tütünçiftlik Ağadere Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının, iş merkezinin 6. katındaki ara koridorlarda bulunan bir koltuğun alev almasıyla başladığı belirtildi. Kısa sürede yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 30 dükkanın bulunduğu iş merkezinde herhangi bir yaralanma veya dumandan etkilenme vakası yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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