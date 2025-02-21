İş Makinesi Öğrenci Servisine Çarptı

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İş makinesinin çarptığı öğrenci servisi metrelerce kaydı: O anlar kamerada

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir iş makinesinin kar kürerken çarptığı öğrenci servisi kontrolden çıkarak metrelerce kaydıktan sonra duvara çarparak durabildi.

Kaza Gökçebey ilçesine bağlı Dağdeğirmenciler köyünde yaşandı. Bir öğrenci servisinin yolda kaldığını öğrenen ekipler olay yerine hareket etti. Kar küreme işlemi sırasında iş makinesi öğrenci servisine çarptı. Servis, çarpmanın etkisiyle kaymaya başladı. Kontrolden çıkan servis duvara çarparak dururken o anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

Faciadan dönülen kazada öğrencilerin yara almaması ise sevindirdi.