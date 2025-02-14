İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu operatör yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı operatör helikopterle hastaneye kaldırıldı.

14.02.2025 19:04  Güncelleme: 19:09
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İş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada operatör yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bağcılar Mahallesi yolunda meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesine bağlı greyderin yol açma çalışması sırasında uçuruma düşmesi sonucu operatör Mehmet Salim A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı operatör, vatandaşların yardımı ile iş makinesinden çıkartılıp sağlık ekiplerine telsim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralının, İlçe Jandarma Komutanlığında hazır bekletilen askeri helikopterle Van'a nakli gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İş Makinesi Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı - Son Dakika

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