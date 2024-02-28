İş yerinden telefon çalan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İş yerinden telefon çalan şahıs tutuklandı

İş yerinden telefon çalan şahıs tutuklandı

Samsun'da geceleyin girdiği iş yerinden 3 adet cep telefonu çalan şahıs tutuklandı. Z.T. isimli şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemece tutuklanan Z.T., cezaevine teslim edildi.

28.02.2024 19:07
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İş yerinden telefon çalan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da geceleyin girdiği iş yerinden 3 adet cep telefonu çalan şahıs tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Caddesi'nde İŞYbulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine geceleyin girip 3 adet cep telefonu çaldığı iddia edilen Z.T. Samsun Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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