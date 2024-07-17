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İş yerini açmaya çalışan esnaf kepengin altında kalmaktan son anda kurtuldu

ANKARA - Ankara'da bir işyeri sahibi dükkanını açmaya çalışırken kepengin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 15.00 sıraların Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Anafartalar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki dükkanı bulunan Hasan Çelik, işyerinin kepenkleri açmak için kumandaya bastı. Çelik'in kumandaya basmasıyla birlikte kepenk yerinden çıkarak düştü. Kazadan son anda kurtulan esnafın görüntüleri ise güvenlik kamerasına yansıdı.