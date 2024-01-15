İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 11'e çıktı.
Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta; N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı servis aracı, F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 11 olduğu öğrenildi.
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