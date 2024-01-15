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İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu - Son Dakika
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İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 işçi servisinin çarpışması sonucu yaralananların sayısı 11'e yükseldi. Kaza, İskenderun-Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu
15.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:07
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İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralı sayısı 11'e çıktı.

Kaza, İskenderun- Payas karayolu Karayılan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kavşakta; N.K. idaresindeki 31 C 2373 plakalı servis aracı, F.S. idaresindeki 31 C 2319 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Hastaneye kaldırılan yaralı sayısının 11 olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İşçi servislerinin çarpıştığı kazada yaralı sayısı 11 oldu - Son Dakika
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