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İşe giden su tesisatçısının aracı seyir halindeyken yandı - Son Dakika
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İşe giden su tesisatçısının aracı seyir halindeyken yandı

-Antalya'da işe giden su tesisatçısının aracı yandı.

İşe giden su tesisatçısının aracı seyir halindeyken yandı
21.12.2023 - 11:02,
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- Antalya'da işe giden su tesisatçısının aracı yandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Balbey Mahallesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, işe giden su tesisatçısı Hüseyin Ermiş'in kullandığı 07 ACC 13 plakalı aracı, seyir halindeyken birden alev aldı. Aracını kenara çeken Ermiş, müdahale etse de alevler gittikçe büyüdü. İhbarla birlikte olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Motor ve sürücü kısmından zarar gören araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından araç çekiciyle yoldan alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İşe giden su tesisatçısının aracı seyir halindeyken yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşe giden su tesisatçısının aracı seyir halindeyken yandı - Son Dakika
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