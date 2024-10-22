İsias Otel Davası Dördüncü Duruşması Başladı - Son Dakika
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İsias Otel Davası Dördüncü Duruşması Başladı

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, adaletin sağlanacağına inandığını belirtti. Dava Adıyaman'da devam ediyor.

22.10.2024 11:53
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İsias Otel davasının dördüncü duruşması başladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türk adaletine güvendiklerini söyledi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın 4. duruşması Adıyaman Adliyesi'nde başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen ve antrenör olmak üzere toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki İsias Otel davasının ikinci duruşması Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başladı. 3'ü tutuklu toplam 11 sanığın yargılandığı davaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel, otel enkazında hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Sabahın erken saatlerinde ellerinde kaybettikleri yakınlarının pankartlarıyla Adıyaman Adliyesine gelen aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Burada açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, " Bu dava sadece bizim için değil, gelecek nesiller için bir umut ışığıdır. Hep birlikte adaleti sağlayana dek mücadele edeceğiz. Tek yürek, tek güç olarak sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Sözümüz var, sonunda adalet yerini bulacak" dedi.

Daha sonra konuşan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Bizim Türkiye Cumhuriyetinin adaletine inancımız tamdır. 6 Şubatta yaşanan asrın felaketinde İsias Otelde 75 vatandaşımız ve 35 evladımızı yitirmenin acısıyla felaket yaşadık. Bizim adaletten beklentilerimiz var. Bu yapılan kural tanımayan, yasa tanımayan ve bu olayların bir daha yaşanmaması adına bizler İsias davasından çıkacak kararın tüm Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyetine örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davası Dördüncü Duruşması Başladı - Son Dakika

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