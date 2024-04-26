İsias Otel Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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İsias Otel Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor

İsias Otel Davası İkinci Duruşması Devam Ediyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın ikinci duruşması sürüyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 3'ü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bazı bakanlar ve hayatını kaybeden kişilerin yakınları davayı takip ediyor.

26.04.2024 12:12
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Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın ikinci duruşması sürüyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 3'ü tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, bazı bakanlar ve hayatını kaybeden kişilerin yakınları davayı takip ediyor.

Adliye önündeki basın açıklamalarının ardından duruşma başladı. Mahkeme Başkanı, 72 ölü, 8 yaralının bulunduğu dosyaya, 2 kişinin yaralandığı birleşen dosya kapsamında sanıkların savunmasını istedi.

Birleşen dosya kapsamında savunma yapan sanık Ahmet Bozkurt, "Benim mühendislerim, hesap uzmanlarım, işlerini çok doğru yapmışlar, hiçbir eksiğim yoktur. Birleşen dosya kapsamındaki 24 Mart tarihinde Gazi Üniversitesi'nden alınan raporda bazı hususlara itirazım var. Benim asli kusurlu olduğunu belirtilmiştir. Ben hiçbir eksiğim yok, tüm işlemlerimizi doğru yaptık. Benim hiçbir kusurum yok. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin raporuna yaptığım itirazın aynısını Gazi Üniversitesi raporuna da yapıyorum" dedi.

İsisas Otel müellifi Erdem Yıldız, savunmasında, "Ana savunmada yaptığım savunmamın aynısı, birleşen dosyada da yapıyorum. Gazi Üniversitesinin ek ve kök raporuna ilişkin, sahte evrak üzerinden suçlamışlar. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Benim ortada hiç olmayan statik projem ruhsata nasıl yazılıyor? Benim projem nerede? Ortada proje yok. Evrakta sahtecilik yapıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık fenni mesul Halil Bağcı, "Aleyhimde olan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada dinlenmeyen müştekileri dinledi.

Tanık Murat Kuştepe, "Ben binanın yanında otopark işletiyorum. Ben otelin lobisi ve girişi dışında bir yeri görmedim. Benim otopark ile anlaşmaları vardı. Araçları getiriyorlar. Otelin içindeki tadilatı bilmiyorum, sadece dış cepheyi yaptıklarını biliyorum" dedi.

Müşteki avukatları özel olarak hazırlatılan ve mahkemeye sunulan uzman raporlarını hazırlayan uzmanların dinlenmesini talep etti. Sanık avukatları, Mahkeme Heyetinin Gazi Üniversitesinden alınan raporu hazırlayan ve özel rapor hazırlayan kişilerin mahkemede dinlenmesine karşı çıktı.

Mahkeme heyeti, uzmanların dinlenmesi ile ilgili talebi kabul ederken sanık avukatları karara tepki gösterdi. Sanık avukatları, uzmanların dinlenmesi noktasında öncelikle Gazi Üniversitesinin raporunu hazırlayan uzmanların dinlenmesi gerektiğini vurguladı.

Duruşmaya 5 dakika ara verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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