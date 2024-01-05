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İsias Otel Davasında tanıklar dinlenmeye başladı - Son Dakika
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İsias Otel Davasında tanıklar dinlenmeye başladı

Adıyaman'da görülen İsias Otel Davası'nda tanıkların dinlenmeye başlandığı 3. gün duruşmada, otel çalışanları tanıklık yaptı. Otelin resepsiyon görevlisi, muhasebecisi ve teknik personeli, otelin işleyişi ve sorumluları hakkında bilgi verdi.

İsias Otel Davasında tanıklar dinlenmeye başladı
05.01.2024 - 22:52,
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İsias Otel Davasında tanıklar dinlenmeye başladı

ADIYAMAN - İlk gününde sanıkların, ikinci gününde ölenlerin yakınlarının dinlendiği İsias Otel Davasının bugün ki duruşmasında tanıklar dinleniyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5'u tutuklu 11 sanık il gün dinlenirken, ikinci gün ise 65 müştekinin dinlenmesi gerçekleştirildi. Davanın 3. Gününde ise dosyada tanık olarak yer alan 20 kişi dinlenecek.

Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra müştekiler ve müşteki avukatları, sonrasında ise sanık ve sanık avukatları tanıklara soru soruyor.

Öğle arası verilen duruşmada şu ana kadar Otelde resepsiyon görevlisi Murat Kuştepe, Otelin Muhasebecisi Celal Görücü ve Otelde Teknik personel olarak görev yapan Hasan Gündüzoğlu dinlendi.

Murat Kuştepe beyanında, "Otelin sahibi Ahmet Bozkurt'tur. Kendisi işlerle ilgilenir. Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt'un oğullarıdır. Onlar işlerle pek ilgilenmezdi. Biz bir durum olduğunda müdüre anlatırdık. Müdür ise Ahmet Bozkurt ile iletişime geçerdi. Ben göreve başladığımda otelin 9. Katı zaten vardı. Burada ki tadilat ile ilgili bir bilgim yok" dedi.

Otel Muhasebecisi Celal Görücü'de beyanında, "Otelin iş ve işlemlerinde Ahmet Bozkurt sorumluydu. Mehmet Fatih Bozkurt otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyordu. Efe Bozkurt ise idari işlerde söz sahibiydi ancak Ahmet Bozkurt her konuda en son sözü söylerdi" dedi.

Otelde teknik işlerle ilgilenen Hasan Gündüzoğlu ise konuşmasında, "2008 yılından deprem anına kadar orada teknik eleman olarak çalışıyordum. Bu işyerinin sorumlusu Ahmet Bozkurt'tur. Ahmet Bozkurt'un çocuklar söz sahibi değildir. Sadece Efe Bozkurt birkaç yıldır otelde işleri öğrensin diye gelir giderdi. Efe Bozkurt personelle ilgilenirdi. 9. Kata demir dikme yaptık. Çelek konstrüksiyonla, sandavic panel, tavanı alçıpan ile kapatıldı. Etrafı ise cam ve alimünyum giydirme yapıldı. Eskiden terastı. Bu yapılan yeri Ahmet Bozkurt ofis olarak kullanıyordu" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, 3 tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya 2 saat ara verdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davasında tanıklar dinlenmeye başladı - Son Dakika


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