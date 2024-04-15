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Işıklarda bekleyen otomobil alev alev yandı

KARAMAN - Karaman'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil biranda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye tarafından söndürülen araçta maddi hasar oluştu.

Olay, Koçakdede Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 70 AAK 918 plakalı Seat marka otomobil, trafik ışıklarında beklerken bir anda motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı terk ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan otomobile ilk müdahale oradan geçmekte olan Karaman Belediyesi'ne ait kanal temizleme aracıyla yapıldı. Adrese gelen polis ekipleri de kavşakta önlem aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan aracı kısa sürede söndürdü. Elektrik kontağından dolayı yangının çıktığı belirlenirken, araçta maddi hasar oluştu.