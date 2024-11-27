İşitme Engelli Kişiye Yönelik Şiddet Suçundan Kaçak Olan Fırat Kaya Yakalandı - Son Dakika
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İşitme Engelli Kişiye Yönelik Şiddet Suçundan Kaçak Olan Fırat Kaya Yakalandı

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Kocaeli'de, işitme engelli Engin E.'yi dövüp şiddet görüntülerini sosyal medyada paylaştığı için 10 yıl hapis cezası alan Fırat Kaya, Bolu Açık Cezaevi'nden kaçmıştı. Yalova'da evinde uyurken yakalanan Kaya'nın, 5 ilde işlediği 8 ayrı suçtan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. Kaya, daha önce de engelli kız arkadaşına şiddet uygulamıştı.

27.11.2024 14:58  Güncelleme: 15:29
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22 Mart 2021'de İzmit'te bir bağ evinde meydana gelen olayda Aydın'dan iş bulmak için gelen Engin E., kendisi gibi işitme engelli olan Fırat Kaya tarafından parası alınarak dövüldü. Fırat Kaya, Engin E.'yi darbettiği görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı. Engin E.'nin şikayeti üzerine Fırat Kaya ve olaya karıştıkları tespit edilen Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A. polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı.

Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada, eylemin 'Kasten insan öldürmeye teşebbüs suçu' kapsamında değerlendirilemeyeceğine kanaat getiren mahkeme heyeti, tüm sanıklara 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5'er yıl, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 2 yıl 6'şar ay, 'Hakaret' suçundan da 5'er ay hapis cezası olmak üzere 7 yıl 11'er ay hapis cezası verdi. Ersin K., Emrah M., Salih Ö. ve Murat A.'nın 'Yağma' suçundan beraatlerine karar veren mahkeme, Fırat Kaya'yı ise bu suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

SAVCININ İTİRAZIYLA YENİDEN TUTUKLANDI

Mahkemeye heyeti, tüm sanıkların, yargılanma sürecinde cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verirken, sosyal medyada tepkilere neden olan karara, Cumhuriyet savcısı da itiraz etti. Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren üst mahkemenin tutuklanmasına karar verdiği Kaya, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

2 AY ÖNCE FİRAR ETTİ

Fırat Kaya, cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere gönderildiği Bolu Açık Cezaevi'nden 2 ay önce kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kaya, Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte kaldığı evde uyurken yakalandı. Tutuklanıp yeniden cezaevine gönderilen Kaya'nın, birlikte yaşadığı engelli kız arkadaşına da şiddet uyguladığı ve 5 ilde işlediği, aralarında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Yaralama'nın da olduğu 8 ayrı suçtan, 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İşitme Engelli Kişiye Yönelik Şiddet Suçundan Kaçak Olan Fırat Kaya Yakalandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa İşitme Engelli Kişiye Yönelik Şiddet Suçundan Kaçak Olan Fırat Kaya Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sezo runay:
    İçer çde karsuyu kaçırırlar kulağına tedavisi var 11 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    İyi halden çıkar birkaç seneye. Sıkıntı yok. Burada adalet böyle. 4 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    acik ceza evi nedir ya belli adam suc makinasi piskopat kendince mafya olmus ataca. iceri hatta madende calistiracan bunlari karin tokluguna 1 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Çıkacaksa hiç içeri atmasınlar... 0 0 Yanıtla
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