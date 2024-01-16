İskenderun\'da gözaltına alınan 4 şüpheliden 3\'ü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen çeşitli suç olaylarıyla ilgili 4 şüpheli, ekiplerin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, dört adet telefon ve 2 adet başkasına ait kimlik bulundu. Gözaltına alınan A.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ç., R.Ç. ve M.G. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY