İskenderun\'da 6 Aranan Suçlu Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesi işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kasten yaralama suçundan aranan İ.E.U., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.K.,vergi usul kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan H.İ. ve M.S., cebir tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan K.K., hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan M.K. adlı şahıslar İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındılar.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise serbest bırakıldı. - HATAY