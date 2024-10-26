İskenderun'da Alkollü Sürücü Skandalı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazları esnasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 jandarma personeli, savcının mahkemeye itirazı sonrası tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu raporlarına göre farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Aralarında avukatın, polisin, doktorun, jandarma personelinin ve çeşitli meslek gruplarında çalışan devlet memurlarının olduğu toplam 20 kişi, 23 Ekim günü yapılan operasyonla yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Savcının mahkemeye itirazı sonrası serbest bırakılan şüphelilerden 1 devlet memuru, 2 jandarma ve 1 doktor yeniden gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından verilen kararla 2 jandarma personeli tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - HATAY