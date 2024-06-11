İskenderun'da aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.B., hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan İ.E., görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.İ.Ö. ve 5 ayrı işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi Y.Y. 8 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 1 adet spor çantası, 1 adet bluetooth kulaklık, 2 çift çorap, 2 çift spor ayakkabısı, 2 adet kemer, 2 adet parfüm, 4 parça kıyafet ve 11 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 9 Haziran'da adli makamlara çıkarılan M.B. serbest bırakılırken, İ.E., H.İ.Ö. ve Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY