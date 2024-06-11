İskenderun'da aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı. İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, M.B., İ.E., H.İ.Ö. ve Y.Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli eşyalar ve nakit para ele geçirildi. M.B. serbest bırakılırken, İ.E., H.İ.Ö. ve Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.06.2024 10:08
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İskenderun ilçesinde hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan aranan M.B., hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan İ.E., görevi yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.İ.Ö. ve 5 ayrı işyerinden hırsızlık olayının şüphelisi Y.Y. 8 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 1 adet cep telefonu, 1 adet powerbank, 1 adet spor çantası, 1 adet bluetooth kulaklık, 2 çift çorap, 2 çift spor ayakkabısı, 2 adet kemer, 2 adet parfüm, 4 parça kıyafet ve 11 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 9 Haziran'da adli makamlara çıkarılan M.B. serbest bırakılırken, İ.E., H.İ.Ö. ve Y.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da aranan 4 şahıstan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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