İskenderun'da çek ve senet çetesine operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika
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İskenderun'da çek ve senet çetesine operasyon: 4 tutuklama

İskenderun\'da çek ve senet çetesine operasyon: 4 tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

18.05.2024 01:42
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri, çek ve senet çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirilirken 4 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin güvenliği ve huzuru için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede İskenderun ilçesinde; tefecilik, yağma, kasten yaralama ve tehdit suçlarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda göz altına alınan ; Z.S., N.B., N.B, ve F.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 fişek, çok sayıda başkalarına ait yaklaşık bin 106 senet çekler ve alacak vereceklerin yazılı olduğu ajanda ve not kağıtları ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da çek ve senet çetesine operasyon: 4 tutuklama - Son Dakika

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