İskenderun\'da Fuhuş Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerlerin denetimi ve fuhuşla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bir ikamette yaptıkları denetimde E.B. ve F.E. isimli şahısların fuhuş yaptığını belirledi.

Şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. - HATAY