İskenderun\'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 10 Kişi Yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İskenderun ilçesinde 18 Şubat tarihinde polis ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Bu denetimler kapsamında; 486 kişi, 226 araç ve 171 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca farklı suçlar nedeniyle aranan 10 kişi, denetimler sırasında tespit edilerek yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 106 adet captagon, 12 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet ecstasy olmak üzere çeşitli maddeler ele geçirildi. - HATAY