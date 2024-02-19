İskenderun'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 10 Kişi Yakalandı

İskenderun\'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 10 Kişi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı. Denetimler sonucunda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

19.02.2024 21:24
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

İskenderun ilçesinde 18 Şubat tarihinde polis ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı. Bu denetimler kapsamında; 486 kişi, 226 araç ve 171 motosiklet sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda 3 araç trafikten men edildi.

Ayrıca farklı suçlar nedeniyle aranan 10 kişi, denetimler sırasında tespit edilerek yakalandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramalarda; 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 106 adet captagon, 12 gram sentetik kannabinoid ve 7 adet ecstasy olmak üzere çeşitli maddeler ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İskenderun'da Gerçekleştirilen Denetimlerde 10 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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