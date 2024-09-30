İskenderun\'da Güvenlik Uygulamaları

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uygulamalarda; 4864 şahıs, 2565 araç ve 703 motosiklet sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını yürütüyor. İskenderun ilçesinde 28 ve 29 Eylül tarihinde yapılan uygulamalarda; 4864 şahıs, 2565 araç ve 703 motosiklet sorgulandı. Sorgulamada; 7'si aranan, 10'u firari, 10 şüpheli toplam 27 şahıs yakalandı. Öte yandan; 2 kayıp şahıs bulundu, hırsızlık suçundan 2 şahıs tutuklandı, il göç idaresine mevcutlu götürülecek 1 yabancı şahıs yakalandı, 10 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı ve 10 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 58 adet fişek, 4 adet kesici alet, 34 gram Cannabinoid maddesi, 6 gram esrar maddesi, 6 adet yeşil reçeteye tabi hap ve 11 adet captagon hap ele geçirildi. - HATAY