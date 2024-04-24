Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde hastane bahçesinde poliklinik olarak kullanılan 3 konteyner alevlere teslim oldu.
Yangın, İskenderun Devlet Hastanesi B blokta poliklinik olarak kullanılan konteynerlerde meydana geldi. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında 3 konteynerde maddi hasar oluşurken, yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da hastane bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı - Son Dakika
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