Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık 4 şüphelisinden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesinde meydana gelen Motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi H.Ç., K.Ö. ve R.Ş ile Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.B. adlı 4 kişiyi yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.Ö. ile R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Ç. ile Y.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?