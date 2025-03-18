İskenderun\'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık 4 şüphelisinden 2'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde Piri Reis Mahallesinde meydana gelen Motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi H.Ç., K.Ö. ve R.Ş ile Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Y.B. adlı 4 kişiyi yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan K.Ö. ile R.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken H.Ç. ile Y.B. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY