İskenderun\'da Hırsızlık Yapan 3 Şahıs Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık olaylarına karışan 3 şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık suçlarıyla mücadele ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar sonucunda 6 Mart tarihinde İskenderun Buluttepe Mahallesinde meydana gelen Evden Hırsızlık Olayının şüphelisi K.Ç. yakalandı. Şüpheli şahıstan; 1 adet Çalıntı Altın Kolye ucu ele geçirildi. 19 Mart tarihinde Mustafa Kemal Mahallesinde meydana gelen açıktan hırsızlık olayının şüphelileri H.H. ve Z.H. suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerden 2 adet spiral ve doğal gaz boruları ele geçirildi. Ayrıca; hakaret suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası ile aranan M.K. ile tehdit ve hakaret suçundan 2 ay 29 gün hapis cezası ile aranan İ.Ö yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli mercilerce K.Ç., M.K. ve İ.Ö. tutuklanırken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - HATAY