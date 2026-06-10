İskenderun\'da İnternet Kafelerine Denetim

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İskenderun'da internet kafe ve oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması, korunması, asayiş huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla ilçe genelinde internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik uygulama yapıldı.

Asayiş ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 37 şahsın sorgulaması ve kontrolü yapılırken, 5 internet kafe ve oyun salonu denetlendi. İşletmecilere gerekli uyarı, tebliğ ve bilgilendirmelerde bulunuldu. - HATAY