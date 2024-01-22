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İskenderun'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimliklerle giren 16 göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlere deport işlemi uygulanırken, şüpheli dolmuş şoförü hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun\'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı
22.01.2024 - 19:48,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimlikle giren 16 göçmen, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçenin güvenliği ve huzuru için asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İskenderun'un otogarında ülkeye kaçak yollarla ve sahte kimliklerle gelen 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalan 16 yabancı uyruklu şahsa deport işlemi uygulanırken, şüpheli dolmuş şoförü S.T. hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da Kaçak Göçmen Operasyonu: 16 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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