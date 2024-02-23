İskenderun'da yapılan operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da yapılan operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

İskenderun\'da yapılan operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikametgaha düzenlenen operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığı önlemek amacıyla İskenderun ilçesindeki Modernevler Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi ve R.T. hakkında işlem yapıldı.

23.02.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince bir ikametgaha düzenlenen operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığı önlemek amacıyla İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 400 kaçak paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.T hakkında işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da yapılan operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da yapılan operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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