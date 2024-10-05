İskenderun\'da Kasten Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten yaralama olayının şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde 30 Eylül tarihinde meydana gelen Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması-Kasten Yaralama olayı ile ilgili olarak polis ekiplerince yapılan çalışmada olayın şüphelileri D.O., Ç.O., Ş.O., S.O., B.O., E.O., Z.O. ile Hakaret-Görevi Yaptırmamak için Direnme suçundan 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ayrıca Cezaevi firarisi olarak aranan M.A.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 6 tüfek, 1 bıçak, 2 Şarjör ve 45 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şahıslardan M.A.K. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı. - HATAY