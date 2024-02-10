İskenderun\'da Kayıp Anne ve Çocukları Yaylada Ölü Bulundu

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğu, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu ortaya çıktı.

İskenderun ilçesinde yaşayan ve 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları; 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri Turgay K.'yı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler, takip sonrası şüpheli şahsı gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu Turgay K., hamile anne ve 2 çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

Jandarma ekipleri, şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve 2 çocuğun cansız bedenleri Bitişik Mahallesi Demen Yaylasında çukura gömülmüş halde bulundu. Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen cesetler, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı.

Öte yandan katil zanlısı Turgay K.'nın, Selma Abacı ile yasak ilişki yaşadığı ve öldürdüğü 2 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Kan donduran detayların odağındaki katil zanlısının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - HATAY