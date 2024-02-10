İskenderun'da konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika
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İskenderun'da konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

İskenderun\'da konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan konteyner kentteki vatandaşlara, itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi. Ekipler, kent sakinlerine yangına karşı alınacak tedbirler ve müdahale eğitimi bilgilendirme yapıp yangın eğitimi hakkında el afişleri dağıttı.

10.02.2024 14:01
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan konteyner kentteki vatandaşlara, itfaiye ekipleri tarafından yangın eğitimi verildi.

Hatay'da depremzede vatandaşların yangın anında yapması gerekenler, konteyner kent sakinlerine anlatılmaya devam ediliyor. İskenderun ilçesinde itfaiye ekipleri, konteyner kentte vatandaşlara yangın eğitimi verildi. Ekipler, kent sakinlerine yangına karşı alınacak tedbirler ve müdahale eğitimi bilgilendirme yapıp yangın eğitimi hakkında el afişleri dağıttı. Konteyner kent vatandaşları verilen eğitimden memnun olup itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da konteyner kent sakinlerine yangın eğitimi verildi - Son Dakika


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