İskenderun'da konteyner yangını korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskenderun'da konteyner yangını korkuttu

İskenderun\'da konteyner yangını korkuttu
25.06.2026 08:49  Güncelleme: 08:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanama ve can kaybı yaşanmadı. Yangında konteryer kent kullanılmaz hale geldi - HATAY

Kaynak: İHA

Kurtarma, 3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da konteyner yangını korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sapkınlıkta son nokta Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi
Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek TFF, FIFA’ya şikayet etti anında yanıt geldi Türkiye-Paraguay maçı tekrar mı edilecek? TFF, FIFA'ya şikayet etti anında yanıt geldi
Ankara’daki operasyondan yeni detay Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Türkiye’yi gezip çatılara çıkıyor “İntiharkolik“ yine sahnede Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
AK Parti’den kritik açıklama “Terörsüz Türkiye“ için yeni yasal çerçeve geliyor AK Parti'den kritik açıklama! "Terörsüz Türkiye" için yeni yasal çerçeve geliyor
Ne Suriyeliler ne de Afganlar İşte Türkiye’ye en fazla göç eden ülke vatandaşları Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

08:46
Kerem Galatasaray’ın yıldızına “Lan gerizekalı“ dedi, ortalık karıştı
Kerem Galatasaray'ın yıldızına "Lan gerizekalı" dedi, ortalık karıştı
08:27
Kılıçdaroğlu’nun İstanbul programı iptal edildi
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal edildi
07:40
Trump: Venezuela’da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız
07:31
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon Başkanlar gözaltına alındı
Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
05:59
Venezuela’da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
Venezuela'da iki büyük depremin ardından OHAL ilan edildi
04:14
Venezuela’da 39 saniye arayla iki büyük deprem Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 08:52:34. #.0.4#
SON DAKİKA: İskenderun'da konteyner yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.