İskenderun\'da konteyner yangını korkuttu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte meydana geldi. Depremzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerinin hızlı ve zamanında müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanama ve can kaybı yaşanmadı. Yangında konteryer kent kullanılmaz hale geldi - HATAY